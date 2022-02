Altobelli critica Osimhen: “Non si è comportato bene, è il meno decisivo in Serie A”

Dura critica di Altobelli verso Osimhen

L’ex calciatore dell’Inter Alessandro Altobelli nel corso della trasmissione Il bello del calcio, ha duramente criticato Osimhen per il suo apporto in campo e per qualche comportamento extra calcio. Ecco quanto dichiarato:

“È uno degli attaccanti meno decisivi in Serie A: ha segnato meno gol, giocando comunque meno, di Vlahovic, Dzeko, Joao Pedro e tanti altri ancora. Poteva fare molto di più, non è stato così decisivo come dicono. Non si è comportato bene neanche fuori dal campo l’anno scorso, quando decise di prendersi il Covid in Nigeria andando in discoteca: è colpa sua se si è contagiato.”

