Franco Ordine: “Perisic potrebbe essere il dopo Insigne”

Franco Ordine propone Perisic per sostituire Insigne

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto in diretta nel corso de Il Bello del Calcio, dove ha avanzato una proposta al Napoli per il dopo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“L’Inter ha già preso Gosens e, con un giocatore come Perisic a fine contratto che difficilmente rinnoverà, perchè il Napoli non ci fa un pensierino per il dopo-Insigne? Ha chiesto un sacco di soldi per rinnovare però prendi un giocatore a zero e gli fai un contratto triennale.”

