Venerato: “Cavani chiese di non andare alla Juventus”

Venerato racconta un retroscena che riguarda Cavani

In diretta ai microfoni di Goal Show è intervenuto il giornalista Ciro Venerato, che ha svelato un retroscena legato alla cessione di Cavani che risale ai tempi del Psg. Ecco quanto dichiarato:

“Kalidou Koulibaly non andrebbe mai in un’altra squadra italiana. Qualora lasciasse il Napoli approderebbe all’estero, magari in Premier League oppure in Bundesliga. Ma quello del senegalese non è un caso isolato. Edinson Cavani, quando era al Psg, prese la stessa decisione del difensore. Edinson Cavani disse testualmente al suo procuratore: ‘Portami ovunque, ma non alla Juventus: non posso tradire i tifosi del Napoli.’ Ciò dimostra quanto l’attaccante fosse legato agli azzurri.”

