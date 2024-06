Lukaku ancora priorità per il Napoli, ma la clausola è molto alta

Tra le priorità del Napoli ci sarebbe ancora Romelu Lukaku, ma la clausola del Chelsea sarebbe considerata molto alta.

Il Napoli vorrebbe portare Romelu Lukaku in maglia azzurra, tuttavia non sarebbe disposto a pagare la clausola di 44 milioni al Chelsea.

Di seguito quanto riportato da Il Corriere dello Sport:

“La priorità di Conte e del ds Manna resta Romelu Lukaku. Il Chelsea deve vendere per alleggerire il bilancio e sistemare i conti, ma al momento nessuno è disposto a pagare la clausola rescissoria da 44 milioni di euro. Quella è la somma che vogliono i Blues per cedere il belga, cifra desinata a scendere nel corso dell’estate. È il gioco del mercato, vale per tutti i calciatori che non fanno parte dei progetti tecnici dei rispettivi allenatori. Non è il caso di Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, bottega cara, visto che per lo svedese, capocannoniere della Primeira Liga con ventinove gol, le pretendenti sono tante (Arsenal su tutte) e il prezzo richiesto dai portoghesi non si discosta da quello della clausola: 100 milioni.”

