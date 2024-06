Napoli, Hermoso sarebbe entusiasta di lavorare con Conte

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermata sulla trattativa tra il Napoli e Mario Hermoso.

Mancherebbe davvero poco per la trattativa relativa al Napoli ed al centrocampista dell’Atletico Madrid Mario Hermoso.

Di seguito le ultime riportate dal Il Corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli vuole chiudere con Mario Hermoso nelle prossime settimane. I contatti con Inaki Espizua, intermediario dell’affare, sono frequenti, il giocatore è entusiasta dell’idea di trasferirsi al Napoli e lavorare con Conte, che lo considera un ottimo rinforzo da collocare sul centro-sinistra della difesa a tre. Ovviamente, quello di Hermoso non è l’unico nome per la difesa del Napoli. Il club partenopeo punta al doppio colpo con Alessandro Buongiorno, per il quale il Torino chiede più di 40 milioni di euro. Il Napoli vuole stringere per entrambi nelle prossime settimane.”

