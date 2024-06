Corriere del Mezzogiorno – Di Lorenzo, contatti con Motta e Giuntoli: l’agente in Germania

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Giovanni Di Lorenzo. Manna continua a tenersi in contatto con il capitano, che vorrebbe convincere a rimanere in azzurro e cercare di schivare il pressing della Juventus. Sia Thiago Motta che Cristiano Giuntoli sono interessati all’italiano, che sarebbe uno degli obiettivi principali del mercato bianconero. Intanto, l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, è volato in Germania per cercare di fare il punto della situazione con il suo assistito. Il faccia a faccia avverrà probabilmente dopo la gara con l’Albania.

