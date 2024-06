Corriere dello Sport – Lukaku è ancora la prima scelta: il Chelsea può abbassare il prezzo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul primo obiettivo del Napoli in attacco: Romelu Lukaku. L’ex Roma e Inter è l’uomo a cui Antonio Conte vuole affidare la fase offensiva, ed è in uscita dal Chelsea con una clausola da 37,5 mln di sterline, in euro più o meno 44 milioni. I Blues, però hanno la forte necessità di incassare entro il 30 giugno, per rientrare nei parametri del FairPlay finanziario inglese. Big Rom ha 31 anni e c’è la possibilità che il prezzo possa scendere.

