Si può chiudere per Lukaku: ecco la formula dell’affare

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’erede di Osimhen. Antonio Conte vuole assolutamente investire su Romelu Lukaku, capace di agire da boa e dare profondità: “Lukaku in prestito, il gigante di 191 centimetri con 21 gol stagionali, attendendo che il Chelsea si renda conto di non poter incassare i 44 milioni di euro della clausola se il mercato saudita non lo convincerà, è una strada gradita per ripartire dall’asse con Conte con cui prese corpo lo scudetto dell’Inter nel 2021″.

