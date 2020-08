Il 27 agosto, in programma a Castel di Sangro, il convegno su Sport e Nutrizione.

Si terrà il 27 agosto a Castel di Sangro il convegno su Sport e Nutrizione, perché nutrirsi correttamente è fondamentale ( “Alimentarsi bene, per amarsi, vivere meglio e soprattutto più a lungo” è il titolo del convegno in programma a Castel di Sangro). La nutrizione è importante soprattutto per la vita di un’atleta, perché l’attività fisica determina un maggiore fabbisogno energetico: diviene, dunque, cruciale il ruolo della nutrizione stessa nello sport, che inizia prima di tutto a tavola.

Meeting in programma

Il 27 agosto, alle ore 15:00, presso il Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro, si terrà un meeting sull’importanza della nutrizione, in tutti gli aspetti della vita, moderato dal dott. Nicola Lombarbo, al quale parteciperanno il Medico sociale della Ssc Napoli, il dott. Raffaele Canonico, ma anche il Patron azzurro Aurelio De Laurentiis e l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, nonché il difensore greco Kostas Manolas.

Personalità del mondo scientifico

Ad arricchire il dibattito, attraverso il proprio bagaglio scientifico-esperenziale, ci saranno diverse personalità del mondo scientifico, tra le quali uno dei maggiori esponenti mondiali in materia di Nutrizione: il Professor Camillo Ricordi, Direttore per la Ricerca sul diabete e del Centro trapianti cellulari dell’Università di Miami (parteciperà dalla Florida in conference call).

Ospiti dell’ambito gastronomico

Il parterre del convegno sarà composto dal Consulente gastronomico Maurizio Cortese e dall’Ambasciatore della Dieta Mediterranea nel Mondo, lo Chef Alfonso Iaccarino.

Un incontro d’azzurro per migliorare e migliorarsi ogni giorno, nella vita e nello sport.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – In Polonia sono sicuri, Karbownik al posto di Ghoulam

Koulibaly-City, l’offerta da 70 milioni ci sarà

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cade da barca a vela, ritrovato vivo dopo tre ore