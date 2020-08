Jordi Alba l’ultima idea per la Juve di Pirlo

Jordi Alba in uscita dal Barcellona, potrebbe prendere il posto di Alex Sandro sulla fascia sinistra

Il terzino della nazionale spagnolo potrebbe essere un rinforzo low cost, gradito al nuovo tecnico. Jordi Alba fa parte di quei calciatori che il presidente Bartomeu non ha confermato per la prossima stagione

È partita la rivoluzione totale in casa Barcellona. Il club blaugrana ha già annunciato l’arrivo di Koeman sulla panchina ed è ora chiamato a risolvere la situazione legata al futuro di Messi e non solo. Come riporta “Calciomercato.it“, sono infatti diversi i big a rischio addio, anche simboli come Busquets e Jordi Alba. In particolare, il Barça avrebbe già comunicato al terzino spagnolo la propria intenzione di non voler continuare a puntare su di lui e quindi separarsi già in estate.Contestualmente, il 31enne è già stato accostato anche alla Juventus, che potrebbe così avere il definitivo via libera per tentare il colpo Jordi Alba. Il club bianconero, infatti, è da tempo alla ricerca di un importante rinforzo sulla fascia sinistra. L’asse Torino-Barcellona resta piuttosto caldo. Non è escluso che le due società possano imbastire altre trattative. La Juve, sempre alla ricerca dell’erede di Higuain, potrebbe pensare anche a Suarez, in uscita proprio dai blaugrana.

