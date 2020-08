Zlatan Ibrahimovic ad un passo dal rinnovo con il Milan

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, continueranno l’avventura insieme almeno per un altro anno

Zlatan vestirà rossonero ancora un’altra stagione. Ibra, qualche mese fa sembrava destinato all’addio, ma ora è ad un passo dal rinnovo di contratto con il Milan

Zlatan Ibrahimovic e il Milan sono sempre più vicini. La priorità del club rossonero, ormai è chiaro, è ripartire con lo svedese al centro del suo attacco, e la difficile trattativa per il suo rinnovo contrattuale è vicina al lieto fine. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it” , la meta è ormai a un passo. La richiesta del giocatore, bonus compresi, è di 7 milioni di euro, mentre quella della società si ferma a sei. Distanza assolutamente colmabile in questi giorni, modificando obiettivi e paletti (con bonus sul rendimento più facilmente raggiungibili). Dopo le vacanze a Montecarlo e in Sardegna, Zlatan è tornato per qualche giorno nella sua Stoccolma, ma le parti non hanno intenzione di perdere tempo. Il Milan vuole l’accordo subito, entro domenica, in modo da riavere la punta disponibile al 100% per il raduno di Milanello in programma lunedì. E dai dirigenti rossoneri, in questo senso, trapela un forte ottimismo. Raiola, procuratore di Ibra, e il Milan, si rivedranno in futuro per parlare del rinnovo di un altro gioiello della scuderia dell’agente, Gigio Donnarumma.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Napoli vicino a Gabriel e Reguillon. I dettagli

Serie A, nuovi calendari ad inizio Settembre. Sorteggio in via telematica

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“La scuola riaprirà, ma fra i sindacati c’è chi sabota”, dice il ministro Azzolina