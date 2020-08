Higuain: “Passaggio alla Juventus? Mai pentito!”

Higuain parla del proprio futuro

Gonzalo Higuain, calciatore della Juventus, parla del proprio futuro a Fox Sports Argentina: “In futuro potrei giocare in MLS, ci andranno molti giocatori e sarebbe bello. Però ora sono alla Juventus, ho ancora un anno di contratto e vediamo che succederà. Tra cinque giorni torniamo ad allenarci, vediamo come andrà col nuovo allenatore, ci saranno sicuramente dinamiche diverse.” Il calciatore, poi, tocca anche l’argomento del suo passaggio alla Juve dopo i tre anni vissuti alla grande a Napoli. “Non mi sono pentito di essere andato alla Juve”.

