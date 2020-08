Cessione Koulibaly – Il City alza l’offerta, ma ADL vuole di più

Koulibaly, settimana decisiva per la cessione

Si prospetta una settimana bollente per il trasferimento di Koulibaly in Premier League. Dalle pagine del Corriere dello Sport si legge che il Manchester City è arrivato a offrire 70 milioni, bonus compresi, ma De Laurentiis continua a chiedere di più non volendosi allontanare di troppo dalla richiesta iniziale di 90 milioni di euro. Giorni caldi, questi, perché lunedì comincia il ritiro e Koulibaly potrebbe salutare anche prima. Dipenderà dalla prossima offerta dei Citizens.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: il Napoli punta Sokratis dell’Arsenal

De Laurentiis, tweet di benvenuto al nuovo proprietario della Roma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zanzare, perché alcune preferiscono il sangue umano