Koulibaly, nelle prossime ore assalto decisivo del Manchester City

Koulibaly verso Manchester

Secondo Alfredo Pedullà, nelle prossime ore ci potrebbe essere l’assalto decisivo del City per Koulibaly. Come riporta un Tweet dello stesso giornalista di Sportitalia, è in arrivo una nuova offerta per strappare il senegalese al Napoli. Ecco quanto riportato:

“Koulibaly, presto nuova offerta del City”