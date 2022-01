Spalletti: “Contento per la squadra , dobbiamo recuperare i punti che abbiamo perso in casa”

Napoli-Sampdoria, parla mister Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Sampdoria, ecco quanto dichiarato:

“Il gol di Petagna? Contento soprattutto per la squadra, eravamo in un momento particolare, in casa abbiamo lasciato tanti punti, ora è dura recuperarli, non possiamo più sbagliare. E’ stato un gol liberatorio. La partita non era facile, la Sampdoria è una squadra che si è presentata in modo abbastanza difensiva e corta. Abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo fatto vedere una discreta qualità fino al limite dall’area avversaria”.