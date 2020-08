Calciomercato, per il centrocampo si seguono Midtsjo e Szoboszlai

Midtsjo e Szoboszlai obiettivi del Napoli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato. Nel corso del suo intervento, siè parlato degli obiettivi per il centrocampo del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

Il nome nuovo sondato dal Napoli per il centrocampo è un norvegese classe ’93 che gioca nell’Az Alkmaar in Olanda, Fredrik Midtsjo. E’ valutato 10 mln più o meno. Il nome che non è mai scomparso dai radar è quello di Szoboszlai, il mancato arrivo di Rangnick e la conferma di Pioli potrebbe rilanciare il Napoli. Mi sembra che il Milan stia puntando in maniera decisa ed importante su Bakayoko”.

