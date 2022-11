Malfitano: “Ecco l’operazione che potrebbe fare il Napoli”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano è intervenuto sul Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss ed ha parlato di una presunta mossa di mercato da parte del Napoli. Malfitano si riferisce in particolare al mercato di gennaio, affermando che il club azzurro potrebbe portare in maglia azzurra Samardzic, attuando una mossa ben precisa.

Ecco le sue parole:

“A gennaio non mi aspetto colpi eclatanti da parte del Napoli. Spalletti è soddisfatto della rosa che ha ora a sua disposizione. Cristiano Giuntoli potrebbe magari bloccare alcuni giocatori a gennaio per poi averli a propria disposizione in vista della prossima annata calcistica. Ad esempio c’è Samardzic dell’Udinese. Si potrebbe attuare una strategia come è stato fatto con Amir Rrahmani ai tempi del Verona, ovvero lasciando il giocatore al club dal quale viene prelevato consentendogli anche di fare la giusta esperienza in A prima dell’approdo in Campania.”

