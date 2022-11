Il Napoli su Frattesi, Giuntoli studia il colpo già per gennaio

Napoli, forte interesse per Frattesi del Sassuolo

Il Napoli inizia a muovere i primi passi in vista del mercato di gennaio con vista giugno, con il ds Giuntoli che oltre ai rinnovi pensa anche a qualche eventuale rinforzo per la rosa azzurra. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il nome in cima alla lista è quello di Davide Frattesi. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

“A gennaio torna il campionato e la squadra di Spalletti dovrà difendere il primo posto, dunque qualche rinforzo il tecnico di Certaldo lo prenderebbe volentieri: il nome del 23enne Davide Fattesi nonostante l’alta valutazione data dal Sassuolo (non meno di 25 milioni) si conferma in cima alla lista dove figura pure il classe 2002 Samarsdzic dell’Udinese”.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Davide Frattesi

