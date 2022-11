Qatar 2022: Spalletti in apprensione per l’infortunio di Kim

Apprensione in casa Napoli per le condizioni di Kim Min-Jae

C’è apprensione in casa Napoli per le condizioni di Kim Min-Jae. Il difensore si è infortunato a un polpaccio e ha lasciato il campo poco prima del fischio finale della gara contro il Ghana. Le sue condizioni andranno monitorate, ma Luciano Spalletti non dorme sonni tranquilli, visto che anche l’altro difensore titolare Amir Rrahmani e ai box da diverso tempo. Lo riporta Repubblica.

Fonte foto: Instagram @kiminjae3

