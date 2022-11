Avv. Chiacchio: “Juve? Rischiano pesanti sanzioni sportive”

Le parole dell’avvocato sulla situazione attuale della Juventus

Sono ore infernali quelle che sta vivendo la Juventus dopo il terremoto che ha scosso il club. l’avvocato Eduardo Chiacchio, intervenuto oggi ai Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto della situazione su cosa ora rischiano i bianconeri dal punto di vista sportivo.

Queste le sue parole:

“La situazione della Juve è molto più complessa di quanto accadde a Chievo Verona e Cesena perché in quel caso le due società ebbero un’ammenda mentre la Juventus è stata prosciolta in due gradi di giudizio. Situazione Juve come il caso Parmalat? Dal punto di vista civilistico non credo siamo su quei livelli, ma sul piano sportivo possono essere inflitte sanzioni serie alla Juve”.

