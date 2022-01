Colpo in prospettiva di Giuntoli, arriva il classe 2005 Aniello Ascolese

Il Napoli pensa al futuro, dal Parma arriva Aniello Ascolese, difensore centrale classe 2005, lo riferisce la Gazzetta dello Sport:

“Il diesse Giuntoli sempre in posizione di attesa per capire se negli ultimi giorni di mercato si potrà sbloccare qualche operazione interessante in prospettiva. Intanto per il settore giovanile dal Parma arriva il difensore centrale Aniello Ascolese, classe 2005″.