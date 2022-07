Milenkovic interessa al Napoli, concorrenza del Barcellona

Seguito dal Napoli, per Milenkovic c’è anche la pista spagnola: è stato offerto al Barça

Nikola Milenkovic resta uno dei nomi caldi sul mercato per quanto riguarda la difesa della Fiorentina. Il contratto in scadenza 2023 non tutela particolarmente la società viola e il giocatore sta con un occhio a guardare se potrà salire ancora di livello e finire in un top club.

Tra questi ci potrebbe essere il Barcellona: come raccolto da FirenzeViola.it, il difensore serbo è stato offerto ai blaugrana in cerca di una soluzione a costi ridotti rispetto al primo obiettivo che resta Kounde del Siviglia, il cui costo è superiore ai 50 milioni.