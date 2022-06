Barcellona: nuove entrate milionarie nella casse blaugrana, si riapre la pista Koulibaly?

Il Barcellona potrà contare su delle enormi entrate monetarie

Il Mundo Deportivo, riferisce che con l’inizio ufficiale della nuova stagione partiranno nuovi accordi commerciali tra Barcellona e i suoi sponsor, su tutti quello con Spotify. Per domani invece è previsto l’annuncio di un’entrata economica importante, ossia l’accordo con il fondo Sixth Street per la cessione di una percentuale (10%) dei diritti TV per 25 anni per 205 milioni. Questo accordo permetterà di sistemare i conti per l’esercizio 2021/22 e di ufficializzare i due colpi a parametro zero Franck Kessie e Andreas Christensen. Questa grande entrata di denaro potrebbe anche, secondo alcuni, riaprire il dialogo tra Napoli e Blaugrana per Kalidou Koulibaly.

