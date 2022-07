Futuro Mertens, la Fiorentina prova a convincere il belga

Mertens, nuovo sondaggio in Serie A: ci pensa Italiano

La Fiorentina pensa a Dries Mertens, così come la Lazio di Maurizio Sarri. Questa l’indiscrezione lanciata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport su Dries Mertens.

“Praticamente fatto è l’arrivo di Jovic in attacco, manca solo da definire la formula. L’agente Ramadani, lo stesso di Italiano, avrebbe convinto il Real a pagare metà dell’ingaggio del Serbo, che potrebbe arrivare in riva all’Arno in prestito con diritto di riscatto. È trapelata poi una voce che riguarda l’interessamento viola per Mertens, da ieri ufficialmente senza squadra dopo la scadenza al Napoli. Movimento difficile ma non privo di fondamento: un sondaggio c’è stato, come da parte della Lazio. Mentre l’Anversa sembra avanti in quanto avrebbe fatto un’offerta per il belga”.