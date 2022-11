Koulibaly: “Felice per il gol e per la qualificazione, siamo un gruppo unito”

Le parole di Koulibaly dopo la qualificazione agli ottavi di finale dei mondiali

Il Senegal batte l’Equador e stacca il biglietto per gli ottavi di finale a Qatar 2022. Kalidou Koulibaly, capitano della formazione senegalese e autore della rete che ha deciso la gara, ha parlato ai microfoni di beIN SPORTS.

Queste le sue parole:

“Sono davvero felice, è un momento emozionante. Sapevamo che sarebbe stato un match difficile contro un’ottima squadra, abbiamo lottato con grande determinazione per ottenere la vittoria e ci siamo riusciti. Adesso pensiamo alla prossima gara. Siamo un bel gruppo, con tanti giovani interessanti. Oggi siamo davvero felici.

Siamo un gruppo, siamo una squadra, siamo fratelli. Questo ha fatto la differenza. Sadio Mane per noi è un giocatore leggendario, ma ci abbiamo sempre creduto. Siamo felici, questa vittoria è per lui e per Papa Bouba Diop: oggi è il secondo anniversario della sua morte, volevamo fare qualcosa di speciale. Ringraziamo la sua famiglia.

Sono davvero felice [per il gol, ndr.], è il mio primo gol in nazionale. È fantastico segnare un gol al Mondiale, sono felice. Voglio continuare così“.

Fonte foto: Instagram @kkoulibaly26

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Liga Spagnola sul caso Juventus: “Chiede l’immediata applicazione delle sanzioni sportive al club”

Il Napoli segue 8 profili in caso di cessione di Osimhen: due i nomi sicuri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici