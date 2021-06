Europeo, Insigne fa gol e stupisce: il capitano azzurro promosso da tutti

L’Europeo di Insigne non poteva iniziare in maniera migliore: il capitano realizza una rete e disputa un’ottima gara.

Ieri sera l’Italia è scesa in campo contro la Turchia per disputare la prima gara del campionato europeo. Gli azzurri si impongono per 3-0 sulla Turchia ed uno dei tre marcatori della gara, precisamente colui che ha realizzato la terza rete, è stato Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli si è reso protagonista di una prestazione brillante ed è stato elogiato da tutti i quotidiani. Pagelle altissime dunque per l’attaccante con la maglia numero 10.

Il Mattino – 7,5: “Cinque soli minuti di timidezza, il resto è armonia, con sé stesso e con il pallone. Crea e fa. L’uomo in più, quello di genio. Si pappa un paio di occasioni, ma onestamente non facilissime. Segna la rete del 3-0, che chiude la partita e manda in archivio l’esordio gioioso. Per tutti. Lorenzo si conferma Magnifico.”

Corriere dello Sport – 7,5: “Cerca il tiro a giro sul palo più lontano, specialità della casa, sino a quando non trova il terzo gol, meraviglioso per lo sviluppo dell’azione. Coinvolto l’intero tridente. Da Berardi a Barella, poi Immobile per il destro di Lorenzo il Magnifico.”

Gazzetta dello Sport – 7,5: “Movimenti a tutto campo, dribbling, regia offensiva. Certi gol però vanno fatti. E nel finale segna il meritato 3-0″.

Corriere della Sera – 7: “Timido all’inizio nell’uno contro uno, fa prove tecniche di tiro a giro dopo 18′, ma non convince. Al secondo vero tentativo, impacchetta la partita e ci mette sopra un bel fiocco. Altro gol che pesa.”

Repubblica – 7: “Sembra essersi ostinato ad arrotare il destro anche quando non ce ne sarebbe alcun bisogno. Ti chiedi se non esageri, se non debba smettere. Poi la pressione cala e Raffaello ritrova i suoi colori.”

Tuttosport – 7: “Propositivo a dispetto della compagnia asfissiante di Celik, l’insistenza con la quale cerca la sua traiettoria preferita, a girare, viene suggellata nel finale con il tris.”

