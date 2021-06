Napoli, con Spalletti si riconferma Demme, Elmas verso un ruolo inedito

Con Luciano Spalletti al Napoli Diego Demme potrebbe essere riconfermato, mentre per Eljif Elmas sembra essere pronto un nuovo ruolo.

Spalletti è arrivato al Napoli da poco, ma sembra già avere le idee ben chiare riguardo il lavoro con la squadra. Il Mattino ha provato ad anticipare le mosse del nuovo allenatore, concentrandosi in particolare su Diego Demme ed Eljif Elmas. Secondo il quotidiano il centrocampista tedesco potrebbe essere riconfermato, stesso discorso che vale per Elmas, che in più potrebbe essere utilizzato in un nuovo ruolo.

Dal quotidiano si legge:

“A centrocampo resta certamente Demme, il tedesco ha fatto molto bene nell’ultimo anno e mezzo e sarà tra quelli sicuramente riconfermato. Verrà abbassato in mediana Elmas che è destinato la stagione prossima con Spalletti a poter ricoprire questa nuova posizione. Il macedone ha grandi qualità tecnica e può ricoprire più ruoli, questa stagione è stato impiegato anche da esterno d’attacco ma si trova meglio da centrale sia trequartista o più basso a centrocampo.”

