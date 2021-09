Per fortuna c’è Ospina, ma spunta un retroscena: era a un passo dall’addio

Con l’infortunio di Alex Meret ritorna in campo David Ospina: “Da portiere a rischio, a portiere indispensabile”.

Il Corriere dello Sport esclama: “Per fortuna c’è Ospina!”. Sarà lui il portiere titolare in vista del prossimo match, a causa dell’infortunio di Alex Meret. In più il giornale si diverte a raccontare un piccante retroscena a riguardo: “E pensare che a ridosso della fine del mercato, Ospina ha sfiorato l’adios in direzione Nizza: da portiere a rischio valigia a portiere indispensabile è un attimo. Tutto di corsa: perfettamente in tema”.

