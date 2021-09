Retroscena Anguissa, Venerato: “Riscatto aumentato: ci sono due novità”

Retroscena Anguissa, Venerato parla del riscatto

Retroscena Anguissa – Venerato, giornalista Rai ha parlato del colpo Anguissa a Radio Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal. Di seguito le dichiarazioni del giornalista:

“Le cifre sono queste: prestito è di 400mila euro, ma ci sono due novità. Il riscatto è fissato a 15 milioni pagabili in tre rate, questo perché il Fulham darà una mano al Napoli sullo stipendio del giocatore. Il Napoli pagherà 1,7 milioni netti e 1,3 che resta lo verserà il club inglese. Per far sì che ciò accadesse, il Napoli ha accettato di passare da 12 a 15 il riscatto

