Venerato: “Ounas ha prolungato il contratto. Per Insigne nessun segnale”

Venerato su Ounas e Insigne

Ultime notizie Napoli – Ciro Venerato giornalista di RAI Sport è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune notizie su Osimhen e Insigne:

“Rinnovo Insigne? Non mi sento di escludere se ne possa parlare anche durante il mese di settembre, non ci sono notizie ma presidente e calciatore dovranno parlarsi perchè altrimenti sarebbe impossibile. A Rivisondoli non è accaduto, vedremo se accadrà dopo gli impegni di Insigne in Nazionale. Adam Ounas ha prolungato il contratto per un altro anno”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena Anguissa, Venerato: “Riscatto aumentato: ci sono due novità”

Calciomercato Napoli, le parole di Petagna: “Se devo scegliere resto qui”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi