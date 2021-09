Allegri pronto a rivoluzionare la Juve per la trasferta di Napoli

Massimiliano Allegri si prepara alla trasferta di Napoli. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano per la trasferta di Napoli potrebbe optare per un 3-5-2 con Locatelli play, Rabiot e Bernardeschi ai suoi lati, Chiesa e De Sciglio esterni, mentre in attacco Kulusevski e Morata.

L’arrivo dell’ex centrocampista del Sassuolo e dell’attaccante ritornato a Torino dopo due anni, potrebbe anche portare ad un 4-2-3-1, con Morata punta, Chiesa, Dybala e Kean alle sue spalle.

