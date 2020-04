L’OMS mette in guardia: “Certa la seconda ondata di contagi, cautela”

L’OMS mette in guardia: certa la seconda ondata di contagi

L’OMS mette in guardia: certa la seconda ondata di contagi e ciò che farà la differenza saranno le misure che adotteremo dopo questa prima ondata che ci ha colti alla sprovvista.

“Ogni segnale relativo a un virus che viene controllato, gestito, mitigato è un buon segnale. Tuttavia, il mio messaggio oggi rimane di cautela”, ha detto quest’oggi Hans Kluge, il direttore regionale dell’Oms Europa, in conferenza stampa. “L’eccessiva sicurezza potrebbe essere il nostro peggior nemico in questo momento. Non possiamo permetterci di credere di essere sicuri e protetti. Eventuali misure riguardanti l’allentamento sociale devono essere attentamente valutate e gradualmente intraprese. Questa non è una ‘uscita’: non esiste una via veloce per la nuova normalità. La domanda non è se ci sarà una seconda ondata, la domanda è se riusciremo a fare lezione di tutto quanto ci è accaduto finora. Qualsiasi ritorno alla nuova normalità deve basarsi su una valutazione del rischio, deve avvenire gradualmente”.

