Infortunio Meret, lunghi i tempi di recupero. Servirà diplomazia per Ospina con la Colombia

Infortunio Meret

Ultime notizie calcio Napoli – Infortunio Meret, secondo quanto raccontato da Sky Sport, per il portiere azzurro servirà uno stop dalle due alle quattro settimane. Questo vuol dire che l’ex SPAL sicuramente salterà la sfida contro la Juventus. Il Napoli vuole puntare su David Ospina, per il quale però dovrà attivarsi la diplomazia per risparmargli l’ultima gara di qualificazione in nazionale, Colombia-Cile, per permettergli un ritorno anticipato a Castel Volturno.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena Anguissa, Venerato: “Riscatto aumentato: ci sono due novità”

Calciomercato Napoli, le parole di Petagna: “Se devo scegliere resto qui”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi