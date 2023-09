UFFICIALE – Napoli, il report della seduta di allenamento mattutina

In attesa della ripresa del campionato il Napoli di Rudi Garcia continua con le quotidiane sedute di allenamento.

I giocatori del Napoli che non hanno ricevuto la convocazione dalla propria Nazionale continuano con le sedute di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno. La prossima sfida degli azzurri sarà contro il Genoa il 16 settembre, presso lo Stadio Luigi Ferraris.

La SSC Napoli ha reso noto quanto accaduto questa mattina durante la sedute, specificando anche che il prossimo allenamento sarà effettuato lunedì.

“Seduta mattutina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A. La squadra in avvio ha svolto esercitazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto torello seguito da seduta tecnica e svolgimento di gioco finalizzato alla conclusione in porta. Chiusura di sessione con lavoro di forza. Il gruppo riprenderà la preparazione lunedì pomeriggio.”

