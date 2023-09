Rinnovo Osimhen, arriva l’offerta del Napoli: la sua reazione

Il quotidiano Il Mattino si concentra sul rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli; il club avrebbe presentato l’offerta all’attaccante.

Emergono novità circa il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. Secondo Il Mattino il club azzurro avrebbe presentato al nigeriano un’offerta importante; d’altra parte quest’ultimo sarebbe abbastanza tranquillo e con la testa esclusivamente alla squadra azzurra.

“Osimhen ha un accordo in scadenza nel 2025. Durante l’ultima estate di calciomercato si è parlato tanto del possibile rinnovo del contratto del nigeriano, anche perché le sirene arabe hanno cantato a lungo per cercare di tentare il bomber e convincerlo a lasciare Napoli. Ma anche grazie al prezioso contributo e ai consigli del suo manager, Roberto Calenda, Osimhen ha capito che Napoli è la piazza ideale per crescere ancora. Il club azzurro ha presentato un’importante offerta. Al momento, però, non ci sono stati nuovi sviluppi circa il suo rinnovo. Osimhen è tranquillo. Nessun grillo per la testa. Anzi, quella è rivolta solo ed esclusivamente al Napoli. Nessuna distrazione, nessun mal di pancia da contratto. Arriverà il momento di parlare di futuro, ma questo argomento non lo turba né lo distoglie dal campo. Attende, con pazienza e massima serenità c’è anche da parte del Napoli, che non si farebbe mai scappare dalle mani un calciatore del suo livello.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Polonia – Isole Far Oer, Zielinski regolarmente in campo

CAMPI FLEGREI, scossa di terremoto di magnitudo 3.8

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Udinese: Sottil in bilico