Schira: “Lobotka? Per il rinnovo è fatta, manca solo l’annuncio”

E’ fatta per il rinnovo di Stanislav Lobotka. Ad annunciarlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato nel corso del suo ultimo intervento a Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

Queste le sue parole:

“I rinnovi sono i piatti forti del Napoli in queste settimane, anche se Giuntoli e i suoi sono in giro per il mondo per adocchiare nuovi talenti e studiare qualche colpo nella prossima estate. Spalletti? Il Napoli ha un’opzione da poter esercitare fino al 2024, ma le parti sono d’accordo sul discutere un nuovo accordo biennale con adeguamento fino al 2025. Lobotka? Manca soltanto l’annuncio di De Laurentiis via Twitter, ma è una formalità ormai. E ora il Napoli sta spingendo molto anche per i rinnovi di Rrhamani e Di Lorenzo. Insomma, sono segnali forti da parte degli azzurri, che già hanno blindato tanti pezzi importanti della propria rosa e che si stanno dimostrando virtuosi dentro e fuori dal campo”.

