Napoli: ADL vuole il rinnovo di Spalletti

Luciano Spalletti rinnoverà il suo contratto con il Napoli almeno per un’altra stagione. La redazione di Calciomercato.com riferisce che il club azzurro potrà far valere la sua clausola per allungare la scadenza dell’accordo a giugno 2024. ADL però pensa già al più distante futuro, la sua intenzione infatti sarebbe di incontrarsi con il tecnico di Certaldo, dopo il ritiro in Turchia, per prolungare anche oltre la sua permanenza all’ombra del Vesuvio.

