Napoli su Brekalo, ma spuntano altri due club interessati

Secondo quanto si legge su Tuttomercatoweb, il Napoli non sarebbe l’unico club interessato all’attaccante Josip Brekalo. Di recente l’attaccante Josip Brekalo è stato accostato al Napoli in quanto il club azzurro sarebbe interessato a lui. Secondo Tuttomercatoweb però il club di Aurelio De Laurentiis non sarebbe l’unico interessato a portare il giocatore in casa propria. Su Josip Brekalo ci sarebbero infatti anche l’Udinese e la Dinamo Zagabria. Ecco quanto si legge in merito alla vicenda:

“Oltre alla Fiorentina, nelle ultime ore sondaggi anche da parte di Napoli e Udinese per Josip Brekalo, esterno d’attacco ex Torino in scadenza di contratto col Wolfsburg. Da capire adesso se queste nuove richieste d’informazione si tramuteranno in qualcosa di più nelle prossime ore: sullo sfondo c’è sempre la Dinamo Zagabria, club che lavora per riportare il giocatore a casa già questa settimana ma comunque avrà tempo fino a metà febbraio visto che in Croazia il mercato chiuderà il 15 del prossimo mese.”