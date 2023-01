Zaniolo, non c’è solo il Milan: arriva un’offerta dal Bournemouth

L’attaccante della Roma Nicolò Zaniolo avrebbe destato l’interesse non solo del Milan, ma anche del Bournemouth.

Nicolò Zaniolo avrebbe ricevuto un’offerta dalla Premier League, da parte del Bournemouth. Fino a poco tempo fa l’attaccante era stato accostato al Milan per un interesse da parte del club rossonero, ma a quanto pare la prima vera offerta sarebbe arrivata proprio dal club inglese.

Ecco quanto si legge sul Corriere dello Sport:

“A cinque giorni dalla chiusura del mercato, ecco arrivare la prima vera offerta ufficiale per Nicolò Zaniolo. Non dal Milan, che sta ancora temporeggiando e non vorrebbe andare oltre i diciotto milioni di euro, bonus inclusi, ma dalla Premier League. Il Bournemouth questa mattina ha presentato un’offerta a titolo definitivo a dir poco soddisfacente per la Roma: adesso la palla passa a Zaniolo che dovrà decidere se accettare.”

