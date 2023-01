Il Napoli su Brekalo, contatti ufficiali con il Wolfsburg. Può arrivare già a gennaio

Il Napoli vuole Brekalo

Il Napoli sarebbe interessato a Josip Brekalo del Wolfsburg, che vanta anche un passato in Italia con la maglia del Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero stati contatti ufficiali tra i due club per valutare la fattibilità dell’operazione già a gennaio. L’attaccante croato ha il contratto in scadenza a giugno 2023, il che vorrebbe dire che il Napoli riuscirebbe a concludere l’operazione riconoscendo un indennizzo. Oltre gli azzurri anche l’Udinese ha preso informazioni, dopo il recente infortunio di Deulofeu.

