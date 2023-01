Osimhen, parla il CT della Nigeria: “Non si accontenta mai”

José Peseiro, Commissario Tecnico della Nigeria, ha parlato di Victor Osimhen durante un’intervista per Il Mattino.

José Peseiro ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano Il Mattino in cui ha parlato dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen. L’allenatore della Nazionale nigeriana si è soffermata innanzitutto sul Napoli.

“È una cosa straordinaria. Perché se vinci a Napoli è più bello rispetto a piazze abituate a vincere come Inter, Milan o Juventus. E infatti mi auguro che possa vincere lo scudetto. Anche in chiave nazionale, ovviamente: perché vincere porta una mentalità vincente.”

Successivamente ha parlato di Victor Osimhen, in paRticolare alle sue sensazioni dopo il derby contro la Salernitana:

“Victor è incredibile, perché non è mai contento. Anche quando segna ed è decisivo. Era felice ma per il gol ma avrebbe voluto fare di più. Lui è così: non si accontenta mai. Per lui conta sempre la prossima partita. Ma non mi stupisco.”

Infine, qualche parola sul comportamento dell’attaccante in Nazionale:

“È un leader. Grazie alle sue prestazioni ha saputo prendersi lo spogliatoio. Perché è un top player, ma soprattutto un grandissimo motivatore. Chiede sempre a tutti di dare il massimo.”

Fonte foto: Instagram @victorosimhen9

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli prova a blindare Kim, ritocco dell’ingaggio e aumento della clausola

Caso stipendi: la deposizione di Dybala inguaia la Juventus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Spinto sotto treno, fermati due minori indagati