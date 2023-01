Calciomercato Napoli, idea doppio colpo dall’Empoli

Alfredo Pedullà riporta le ultime sul calciomercato del Napoli, in particolare su un presunto doppio colpo dall’Empoli.

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di “Sportitalia” riportando le ultime novità relative al calciomercato del Napoli.

“Il principale obiettivo del Napoli per la porta per l’anno prossimo è Vicario, obiettivo numero uno degli azzurri. L’abbiam visto giocare anche contro l’Inter. Il pacchetto potrebbe comprendere anche Tommaso Baldanzi: i rapporti fra Napoli ed Empoli sono molto buoni, Vicario era stato già sondato dal Napoli la scorsa estate, prima che si chiarisse la vicenda Meret e prima della tentazione Keylor Navas. Adesso il Napoli e Meret sono concentrati sullo scudetto, ma l’obiettivo per il futuro è Vicario. Che piace anche alla Roma e che prima di pendere Sommer era stato sondato addirittura dal Bayern Monaco. Un portiere forte, anzi fortissimo: come rendimento, il migliore della Serie A. In questa operazione può entrare anche Baldanzi: fai accesi sull’operazione da parte del Napoli già d un paio di mesi, non c’è una trattativa ma un forte gradimento comunicato dal club.”

