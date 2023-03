Instagram – Zanoli, prima rete stagionale in prestito con la Samp: la gioia social.

Alessandro Zanoli, giocatore del Napoli, in prestito alla Sampdoria, ha trovato la sua prima rete in Serie A ed ha gioito così sui suoi canali social: “Una giornata da incorniciare, contento per la prima rete stagionale e per questi 3 punti fondamentali!!”.

Fonte foto: Instagram @alessandrozanoli00

