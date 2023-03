Gattuso: “Sono due anni che il Napoli esprime un grande calcio, ora ha una mentalità vincente”

L’ex Gattuso commenta la stagione del Napoli

L’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso torna a parlare degli azzurri, attraverso i microfoni di “Radio Anch’io lo Sport” dove ha commentato quanto fatto fin qui dalla squadra di Spalletti. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli sono ormai due anni che esprime un calcio incredibile, ma in Europa le partite sono diverse e contro il Milan sarà una partita aperta. Ora è normale che gli azzurri abbiano una mentalità vincente adesso, si gioca con tranquillità e riesce ad esprimere un calcio europeo. Ma se la giocheranno entrambe le squadre. Esplosione di Osimhen? Me l’aspettavo anche perchè è stato pagato tanto, aveva già fatto bene al Lille ma Giuntoli è stato bravo a portarlo in azzurro. Quando ero a Napoli lo persi per parecchio tempo, soffrimmo molto la sua assenza. Un giocatore incredibile, molto veloce e tecnico. Questo Napoli non è solo Osimhen. C’è Lobotka che con me non riusciva ad esprimersi al meglio”.

