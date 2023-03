Napoli vince a Torino con i suoi tifosi: in 10mila a cantare per il sogno azzurro!

Corriere dello Sport – Napoli vince a Torino accompagnato dai suoi tifosi: in 10mila a cantare per il sogno azzurro!

L’edizione odierna del quotidiano, parla della meritata vittoria del Napoli a Torino, ma si sofferma su un dettaglio in particolare: “Il soldato è a Torino ma è sempre innamorato. Come se fosse a casa: diecimila tifosi, almeno diecimila a cantare per il Napoli anche a 900 chilometri dal Maradona. Che invasione e che festa all’Olimpico, lo stadio del Toro. Spettacolo di un popolo in estasi che ogni volta, da queste parti, va ben oltre il settore riservato agli ospiti, di nuovo aperto e vivace dopo i due mesi senza trasferte azzurre deciso dal Ministero dell’Interno per i fatti di gennaio sull’A1″.

