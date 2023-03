La Gazzetta dello Sport – Osimhen segna e scatta un nuovo bonus per ADL: ecco perché

Victor Osimhen continua a segnare, e con la doppietta collezionata a Torino, ha raggiunto quota 25 gol stagionali. A proposito di questo, il quotidiano ricorda che per contratto scatta un nuovo bonus da 130mila euro, che Aurelio De Laurentiis è felice di pagargli. Tuttavia non è il solo evento memorabile, perché da quanto si legge, ha anche raggiunto Eto’o e presto sarà il miglior africano del nostro campionato. Elogio meritatissimo per l’ex bomber del Lille, che sta regalando ai suoi tifosi una stagione da incorniciare.

