Cremonese, report della seduta di allenamento in vista del Napoli

Durante la seduta di allenamento in vista della sfida contro il Napoli, il giocatore della Cremonese Cyriel Dessers ha avuto un fastidio muscolare.

Domenica 12 febbraio il Napoli sfiderà la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona e la Società lombarda ha pubblicato il report della seduta di allenamento della squadra. Da sottolineare che l’attaccante Cyriel Dessers è stato costretto a fermarsi a causa di un fastidio muscolare.

Ecco il report della seduta odierna:

“Programma di lavoro con focus sugli aspetti della manovra in fase offensiva quello sostenuto nella mattinata di oggi dalla Cremonese. I grigiorossi, esaurita la parte dedicata all’attivazione fisica svolta nella palestra del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, si sono trasferiti sul campo numero 1 per una serie di esercitazioni su sviluppi e conclusioni verso la porta; a seguire: partite a tema e partita conclusiva su campo ridotto a 70 metri di lunghezza. Lavoro parziale con il gruppo per Buonaiuto; attività differenziata per Quagliata, Okereke, Lochosvhili e, precauzionalmente in attesa degli esami strumentali di approfondimento, Dessers, che lamenta un fastidio muscolare.”

Fonte foto: Instagram, @uscremonese

