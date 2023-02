Inter, Bastoni sullo Scudetto: “Proveremo a vincerle tutte”

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset parlando del percorso in campionato.

Il giocatore dell’Inter Alessandro Bastoni ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset parlando della lotta scudetto. Alessandro Bastoni afferma che il club nerazzurro proverà a vincerle tutte le restanti gare di campionato per far sì che il sogno scudetto non venga archiviato.

Ecco le sue parole:

“Sicuramente è mancata un po’ di continuità in questa stagione ed è il motivo per il quale siamo a -13 dal Napoli perché poi nello scontro diretto abbiamo visto che possiamo giocare con chiunque ed è proprio la continuità che ci manca e che continuiamo a ricercare. Il divario è tanto ed è inutile nasconderlo, però abbiamo voglia di vincere e da qua a fine stagione proveremo a vincerle tutte e vedremo come si comporterà il Napoli. Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e proveremo a vincerle tutte.”

Fonte foto: Instagram, @alessandrobastoni

