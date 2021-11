Napoli-Lazio, Sarri: “Il Napoli è la squadra più forte del campionato”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta la sconfitta contro il Napoli.

La Lazio non ha portato a casa alcun punto contro un Napoli travolgente, Maurizio Sarri commenta la gara ai microfoni di DAZN.

“Dopo quattro o cinque partite ne giochiamo una male, poi a Napoli è tutto amplificato. Al momento sembra che il Napoli sia la squadra più forte. Siamo stati sempre in difficoltà, abbiamo fatto degli errori e non ci sono giustificazioni. Ci sono stati problemi di tempi e pressione. Abbiamo anche fatto male gli scivolamenti e lasciavamo liberi i centrocampisti. Non mi aspettavo una gara così, dobbiamo capire perché abbiamo alti e bassi. Felipe Anderson è sempre stato altalenante. Io ho provato ad essere sereno, sono tornato pieno di emozioni perché Napoli mi è rimasto nel cuore. Mi piacciono città e tifosi.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Lazio, Spalletti: “È stata la nostra vittoria più bella”

Top&Flop – Napoli-Lazio, il migliore ed il peggior azzurro in campo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sisma del 4.3 al largo delle Eolie, nessun danno