Dalma Maradona tuona: “Basta lucrare sull’immagine di mio padre!”

Dalma Maradona, pur apprezzando la festa, rimarca le proprie ragioni.

Tramite il proprio profilo Twitter, Dalma Maradona, punta il dito contro chi lucra sull’immagine del padre Diego:

“Niente mi renderebbe più felice che poter assistere a un tributo a mio padre in quella che è stata per molti anni la sua casa in Italia, Napoli! Ma si sta lucrando dalla sua immagine e dal suo nome e non lo permetterò! I fan che amerò per sempre non hanno niente a che fare con questo!“.

I corrotti sono altri! Non smetterò mai di dire ciò che penso, dagli avvocati alle parrucchiere si danno opinioni ignorante! Ne ho abbastanza! Continuerò perché l’unica cosa che conta per me è la giustizia che verrà fatta per lui, e che vedrà cadere tutti quelli che lucrano“.

Nada me haría más feliz que poder presenciar un homenaje a mi papa en lo que fue por muchos años su casa en Italia,Napoli! Pero se está lucrando con su imagen y su nombre y eso no lo voy a permitir! Nada tienen que ver los hinchas que amare por siempre! Los corruptos son otros! — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 28, 2021

Nunca voy a dejar de decir lo que pienso! Eso trae consecuencias! Desde juicios hasta PELOTUDOS opinando desde el desconocimiento absoluto! Me tienen harta! Pero sigo porque lo único que me importa es que se haga justicia por el y que caigan TODAS LAS LACRAS INVOLUCRADAS! — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 28, 2021